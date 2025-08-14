Lookman à vendre, l'OM se tient prêt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cela fait des semaines que l’Atalanta Bergame et l’Inter Milan négocient le transfert d’Ademola Lookman. Un feuilleton qui peut avoir de grosses conséquences sur la fin du mercato de l’OM.

Sous contrat avec l’Atalanta jusqu’en juin 2027, Ademola Lookman a peu de chances de rester à Bergame cet été. L’international nigérian est parti au clash pour forcer son départ, lui qui a déjà trouvé un accord contractuel avec l’Inter Milan. C’est indiscutablement le feuilleton de l’été en Série A, où la presse italienne en fait ses gros titres chaque jour ou presque. Mais la fin du mercato approche et pour l’heure, l’Inter et l’Atalanta n’ont toujours pas trouvé d’accord sur le prix d’Ademola Lookman. Le club milanais ne veut pas monter au-delà de 50 millions d’euros, une somme encore un peu limite pour faire craquer l’Atalanta.

L'OM n'a pas le choix, c'est fini pour Rowe https://t.co/oGiVbWEVdQ — Foot01.com (@Foot01_com) August 12, 2025

Les deux clubs ont bon espoir de trouver un accord d’ici la fin du mercato, mais il faut aller vite pour Bergame qui va ensuite devoir dénicher le successeur de l’attaquant né à Londres. Les dernières informations de la presse italienne confirment la tendance selon laquelle l’OM pourrait être concerné de très près par ce feuilleton. Et pour cause, le site Tutto Atalanta confirme que Jonathan Rowe est le choix n°1 du club italien pour compenser le potentiel départ à venir d’Ademola Lookman. Rien de vraiment étonnant au vu du potentiel de l’international espoirs anglais de l’OM mais aussi de son profil, très proche de celui d’Ademola Lookman.

Rowe priorité de l'Atalanta pour remplacer Lookman

Egalement courtisé par Rennes et l’AS Roma, l’ailier gauche marseillais de 23 ans est très convoité et Marseille ne s’opposera pas à son départ en cas d’offre à 20 millions d’euros en plus d’un fort pourcentage à la revente. Medhi Benatia y voit l’opportunité de récupérer un précieux chèque dans le but ensuite de faire une offre colossale à Bruges pour Joel Ordonez. Chez les supporters olympiens, un départ de Jonathan Rowe ferait en revanche couler beaucoup d’encre, tant l’Anglais s’est montré à son avantage lors de la pré-saison, durant laquelle il a débuté tous les matchs puisque la recrue phare de l’été Igor Paixao ne sera pas prête avant le mois de septembre.