Lookman à l'OM, l'énorme coup de force de l'été

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’Atalanta Bergame dans deux ans, Ademola Lookman devrait bouger cet été. Une opportunité en or que l’OM doit tenter de saisir alors que le deal est étonnamment abordable financièrement.

Homme fort de l’Atalanta Bergame depuis plusieurs années, Ademola Lookman est celui qui a notamment offert l’Europa League au club italien en 2023-2024 au terme d’une finale épatante contre le Bayer Leverkusen. Auteur d’une nouvelle saison très consistante en 2024-2025 avec 15 buts et 5 passes décisives, l’international nigérian de 27 ans a de fortes chances de quitter le club italien. En fin de contrat en 2027, l’attaquant né à Londres ne souhaite pas prolonger et l’Atalanta est donc enclin à le vendre avant que sa valeur marchande ne s’effondre trop brutalement. Selon les informations de Catalunya Radio, le club de Bergame ne demande que 30 millions d’euros pour sa star offensive.

Une aubaine pour les gros club européens en quête d’un ailier gauche, comme c’est par exemple le cas de l’OM. Pour le journaliste Sacha Nabet, il ne fait aucun doute que Lookman doit dès à présent être considéré comme une priorité de Medhi Benatia et de Pablo Longoria sur le marché des transferts. « Lookman évalué à 30 ME par son club. Il touche 150k par mois à l’Atalanta. Luis Henrique vendu pour 25 ME et touchait 91k par mois à l’OM. J’dis ça, j’dis rien » a publié notre confrère, persuadé que financièrement, le deal est largement à la portée de l’Olympique de Marseille. Il n’en fallait pas plus pour convaincre les supporters phocéens que cet énorme transfert avait une chance de voir le jour.

Lookman à l'OM, la propagande est lancée

« Je lance la propagande Lookman à l’OM ! », « Donc Lookman qui a fait gagner l’Europa League à l’Atalanta gagne 2 fois moins que Rongier qui n’a rien fait gagner à l’OM… », « Les gars, Lookman 30M€ je les mets tout les jours, vous en pensez quoi vous ? » ou encore « Lookman ballon d’or africain top joueur si l’OM essaye pas d’aller le chercher j’arrête avec ce club » peut-on lire sur X, où la communauté marseillaise y croit dur comme fer en ce qui concerne une potentielle signature d’Ademola Lookman durant ce mercato estival. Reste maintenant à voir si cette piste a été étudiée par Medhi Benatia, et si l’OM a réellement ses chances dans un tel dossier alors que les cadors européens ne devraient pas manquer au vu du niveau affiché par le joueur ces dernières années.