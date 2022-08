Longoria snobe la polémique, Veretout arrive à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré la fronde anti-Veretout sur les réseaux sociaux marseillais, le milieu de terrain de l’AS Roma arrive à l’OM. Les détails sont dévoilés.

L’Olympique de Marseille tient son milieu de terrain, amené à prendre la succession de Boubacar Kamara. Comme fortement pressenti ces dernières heures, il va s’agir de Jordan Veretout. Dans leurs éditions du jour, Il Messaggero et la Repubblica confirment l’imminence de la venue de l’international tricolore dans la cité phocéenne. Un accord autour de 10 millions d’euros a été trouvé entre l’AS Roma et l’Olympique de Marseille. Les détails sont dévoilés plus en profondeur ce jeudi après-midi, avec un prêt avec option d'achat à 11 ME. Une prise en charge du salaire intégralement par l'OM et un transfert bouclé dès que Veretout aura joué à 15 reprises. En bouclant la venue de Jordan Veretout, le président olympien Pablo Longoria s’offre un super joueur ayant côtoyé le plus haut niveau il y a six mois avec l’Equipe de France. La visite médicale devrait avoir lieu en fin de semaine.

Veretout en route pour Marseille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jordan Veretout (@jordanveretout)

Mais le président de l’Olympique de Marseille recrute également un joueur dont la venue est fortement contestée par une partie des supporters sur les réseaux sociaux. Et pour cause, dans la journée de mercredi, un hashtag hostile à Jordan Veretout a fleuri sur Twitter en raison de révélations liées à une affaire touchant sa belle-famille et à laquelle il n'est pas liée directement. Présent au Vélodrome afin de présenter à la presse Luis Suarez, Ruben Blanco, Jonathan Clauss et Nuno Tavares, le président olympien Pablo Longoria est monté au front pour défendre Jordan Veretout, avant même l’officialisation de son transfert vers l’OM. « Il y a une question dans la vie, non ? C’est de faire des concessions morales, de juger de manière populaire une situation. Je pose la question moi. Jordan Veretout est-il condamné ? C’est la première question. OK. Il y a la supposition qu’il a fait quelque chose. C’est une supposition ou c’est quelque chose qu’il a fait ? Moi aussi je peux faire des suppositions sur des choses totalement différentes » a lancé mercredi Pablo Longoria, qui fait donc le choix de snober le bad buzz et de faire venir Jordan Veretout à Marseille. Un joueur dont la plus-value sportive pour l’effectif de l’OM est en revanche incontestable.