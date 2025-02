Longoria refuse Paul Pogba pour le bien de l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La rumeur a parcouru le Vieux Port sur toute la durée de lundi, mais Paul Pogba n'a pas signé à l'OM sur le buzzer du mercato. Pablo Longoria a donné toutes les raisons à cela.

La victoire face à l’Olympique Lyonnais et la grosse activité du club pendant les dernières heures du mercato ont provoqué une certaine frénésie chez les supporters de l’Olympique de Marseille. Ces derniers se sont mis à trouver des indices sur une possible signature de Paul Pogba à l’OM en ce mois de février, un peu comme la cerise sur le gâteau. Même un journaliste espagnol spécialisé sur le mercato avait lâché une petite information comme quoi le club provençal, déjà impressionnant contre l’OL, allait faire encore plus mal avec Paul Pogba dans ses rangs.

Paul Pogba et l'équilibre de l'équipe en danger

Le lundi s’est prolongé et il n’y a bien sûr pas eu d’annonce folle avec la signature de La Pioche pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi. En revanche, l’OM a fait signer Ismaël Bennacer pour renforcer son milieu de terrain. C’est là tout la différence selon Pablo Longoria, qui a pris la parole sur RMC pour faire comprendre que Pogba, malgré toute l’admiration qu’il lui portait, n’était clairement pas recherché par les dirigeants provençaux. Entre sa suspension toujours en cours, la bonne dynamique actuelle et l’équilibre de l’équipe, le président de l’OM a donné les raison de son choix.

𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 🔵⚪️



Le milieu de terrain international 🇩🇿 rejoint l’OM en provenance de l’AC Milan ✍️ pic.twitter.com/cQNctO2791 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 3, 2025

« Ecoutez, moi quand je parle de Paul, je parle toujours de quelqu’un que j’apprécie énormément. J’ai eu le plaisir de travailler avec lui à la Juventus et j’ai un énorme respect pour lui. C’est vrai qu’il y a des circonstances, avec une sanction sportive jusqu’au mois de mars, dans lesquelles il faut chercher à maximiser comment, avec tes ressources économiques à court terme, tu vas bien finir la saison. C’est plutôt une question de mettre en considération toutes les différentes questions. Quel est l’avantage de porter le choix sur un joueur avec son expérience internationale et son niveau footballistique? En même temps tu dois tenir compte des équilibres à l’intérieur de ton groupe et d'une dynamique sportive. Je n’étais pas très favorable à faire beaucoup de changements dans une dynamique positive. L’important c’est de donner de la continuité à une bonne dynamique sportive, et au même moment tu dois tenir les comptes sur le plan économique », a livré Pablo Longoria, pour qui il y a déjà eu beaucoup de mouvements dans ce mercato hivernal qui n’est en théorie qu’un marché de retouche. Et faire venir Paul Pogba dans ces conditions aurait pu bouleverser les équilibres de la formation de Roberto De Zerbi.