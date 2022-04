Longoria passe déjà à l’attaque au mercato

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En attendant de savoir si l’Olympique de Marseille sera sanctionné par l’UEFA dans le dossier Pape Gueye, Pablo Longoria continue de plancher sur le mercato d’été à venir.

Pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, le club phocéen sera à la recherche de plusieurs renforts sur toutes les lignes, et notamment en défense centrale. Même si Marseille est plutôt fourni cette année avec Saliba, Caleta-Car, Luan Peres ou Balerdi, l’OM aura besoin de soutien à ce poste crucial, surtout si Jorge Sampaoli continue à jouer à trois derrière. Sachant que l’avenir de Saliba est incertain, vu qu’il n’est que prêté par Arsenal, et qu’un élément comme Alvaro Gonzalez est sur le départ, Marseille va donc devoir renflouer son contingent d’axiaux. Pour cela, Pablo Longoria a décidé de prendre la direction de l’Angleterre. Puisque d’après les dires de Fabrice Hawkins, le président olympien s’intéresse toujours à Éric Bailly. « L’OM revient à la charge pour le défenseur de ManU Éric Bailly. Pablo Longoria avait tenté un prêt en janvier. Il penche désormais pour un transfert cet été. L’Ivoirien, qui a plusieurs offres notamment en Italie, prendra sa décision à la fin de la saison », a lancé le journaliste spécialisé dans les transferts sur Twitter.

🔵L’OM revient à la charge pour le défenseur de ManU Éric Bailly.

Pablo Longoria avait tenté un prêt en janvier. Il penche désormais pour un transfert cet été. L’Ivoirien, qui a plusieurs offres notamment en Italie, prendra sa décision à la fin de la saison. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 21, 2022

Éric Bailly, la priorité défensive de Longoria

Rien d’étonnant quand on sait que Longoria garde un excellent souvenir du passage de Bailly à Villarreal, un club qu’il a quitté il y a six ans pour rejoindre Manchester United dans le cadre d’un transfert de 38 ME. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Red Devils, l'international ivoirien a vu sa cote baisser sur le marché ces derniers mois, vu qu’il n’a joué que sept matchs avec MU cette saison. Estimé à une petite dizaine de millions d’euros, Bailly est donc dans les cordes de l’OM. Surtout si Marseille venait à valider sa place sur le podium de la L1 et la qualification pour la Ligue des Champions qui va avec. En attendant de savoir si Marseille aura le droit de recruter, sachant que l’UEFA peut encore suspendre l’OM de mercato, Longoria avance donc ses pions en amont. Et même en cas de mauvaise surprise, le club olympien pourra au moins compter sur le renfort de Samuel Gigot, recruté l’hiver dernier et prêté dans la foulée dans son club de Moscou.