Longoria joue sa réputation à l'OM, Latour l'attend au tournant

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Nouvel entraîneur de l'OM, Igor Tudor a été présenté ce mardi à la presse. Le Croate n'est pas forcément bien connu en France alors qu'on évoquait des noms plus ronflants. Il est le choix personnel de Pablo Longoria, lequel devra assumer les résultats futurs selon Bertrand Latour.

Les supporters de l'OM, les observateurs et tout le football français devront s'habituer à son nom. Le Croate Igor Tudor a passé une grande partie de sa vie en Italie, comme joueur puis entraîneur. Le voici propulsé à la tête du vice-champion de France marseillais avec la Ligue des champions à jouer dans les prochains mois. Si son caractère et son projet de jeu suivent parfaitement ceux de Jorge Sampaoli, on ne peut pas dire que tous les suiveurs de l'OM étaient excités à l'idée de sa venue. Il faut dire qu'il n'est pas bien connu en France, que son palmarès est limité et que des noms plus vendeurs avaient été évoqués.

Audace ou risque idiot, Longoria sera vite fixé

Roberto De Zerbi, Julien Stéphan notamment dont les parcours sont salués de tous et rassurent plus les supporters de l'OM. Igor Tudor n'a eu que peu l'occasion de se montrer sur la scène européenne, ayant plutôt côtoyé des clubs de milieu de tableau italien. Mais, fort de son réseau transalpin, Pablo Longoria lui a fait confiance pour mener la destinée du club phocéen la saison prochaine et particulièrement en Ligue des champions. Le journaliste Bertrand Latour reste dubitatif sur ce choix, estimant que le président marseillais faisait un vrai pari risqué.

"Pablo Longoria se met sur le devant de la scène..."@LatourBertrand estime que le choix du Président de l'OM est audacieux mais risqué. Cela pourrait le mettre en difficulté si ça se passe mal... #EDG pic.twitter.com/ITQ1icUztR — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) July 5, 2022

« Moi j’ai le sentiment que Pablo Longoria, en choisissant cet entraîneur-là, se met vraiment sur le devant de la scène. C’est un choix audacieux. De l’audace au risque, il n’y a qu’un pas et si le pari n’est pas gagnant forcément le reproche lui sera fait d’avoir choisi un entraîneur qui n’a pas un gros CV. Ça c’est l’histoire qui le dira. En tout cas, ce qui a plu à Pablo Longoria c’est la mentalité italienne de cet entraîneur croate », a t-il indiqué dans l'Equipe de Greg ce mardi soir. Seul le terrain donnera sa vérité mais, à Marseille plus qu'ailleurs, la patience des supporters n'est pas très forte. Igor Tudor est prévenu au même titre que Pablo Longoria.