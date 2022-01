Longoria est chaud, Wass après Bakambu à l’OM ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal est bel et bien lancé à l'OM, qui a prêté Jordan Amavi à Nice et qui est sur le point d’accueillir Cédric Bakambu.

Libre depuis son départ de la Chine le 31 décembre, Cédric Bakambu devrait être la première recrue du mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. En effet, l’accord est presque total entre l’international congolais et le club phocéen pour un contrat de deux ans et demi. Une bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli, qui désirait un renfort en attaque afin de concurrencer Arkadiusz Milik. Mais le mercato hivernal de l’OM pourrait bien ne pas se résumer à la venue de Cédric Bakambu. Et pour cause, le site La Marseillaise annonce que Daniel Wass, ciblé par l’OM l'été dernier avant le retour de Pol Lirola, est toujours dans les petits papiers de Pablo Longoria. A six mois de la fin de son contrat avec Valence, l’international néerlandais pourrait bien rallier la Canebière au mois de janvier.

Wass, finalement l'OM plutôt que l'Atlético ?

🚨🚨💣 BRAKING : Le transfert de Daniel Wass à l’Atlético de Madrid est TRÈS AVANCÉE ! 🔥



• 🇪🇸☀️ @Generaldepie_ • pic.twitter.com/7npZwqaIIh — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) January 9, 2022

Spécialiste des montages financiers originaux et des échanges déguisés, Pablo Longoria pourrait bien utiliser l’intérêt du FC Valence pour Alvaro Gonzalez afin de négocier un deal gagnant-gagnant avec le club du Ché. Cela permettrait à Marseille de se délester d’un gros salaire et de récupérer dans le même temps un joueur très apprécié par Jorge Sampaoli en la personne de Daniel Wass, capable d’occuper de multiples postes, ce qui plait grandement à l’entraineur de l’OM. Dans ce dossier, la concurrence sera néanmoins rude car l’Atlético de Madrid a également un œil sur l’ancien latéral droit d’Evian TG. Mais la priorité des Colchoneros à ce poste semble plutôt être Nordi Mukiele, l’international français du RB Leipzig. Une aubaine pour Marseille, qui pourrait donc passer à l’offensive pour rafler la mise dans le dossier Daniel Wass. Avec l’international danois en plus de Cédric Bakambu, le mercato hivernal de Marseille commencerait alors à avoir fière allure.