Pablo Longoria croit au complot anti-OM

La qualification de l'Olympique de Marseille pour la prochaine Ligue des champions étant acquise, le président du club phocéen est sorti de son silence via Linkedin. L'occasion pour Pablo Longoria de dire que l'OM s'en était sorti malgré des forces qui lui voulaient du mal.

Les supporters marseillais sont sur un petit nuage depuis samedi soir et la victoire de leur équipe au Havre, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Même si sur le plan budgétaire cette place de dauphin du PSG en Ligue 1 n'est pas une colossale surprise, le fait de disputer la prochaine C1, là où l'OM a écrit sa légende, est l'assurance de soirées énormes au Vélodrome. Mais en ce début de semaine, tout en se réjouissant de voir son club renouer avec la très rémunératrice Ligue des champions, Pablo Longoria estime qu'effectivement cette qualification européenne a été obtenue contre des éléments extérieurs qui ont tout fait pour faire échouer l'Olympique de Marseille. Même s'il ne parle plus de « corruption », Pablo Longoria est convaincu que l'OM doit faire front face à de nombreux ennemis qu'il ne désigne cependant pas.

Dans un long message sur Linkedin, son réseau social préféré, Pablo Longoria a délivré la bonne parole aux supporters de l'Olympique de Marseille. « Cette semaine, l’Olympique de Marseille a validé son retour en Ligue des Champions. Ce n’est pas une récompense. C’est une reconquête. Et une affirmation. Plus qu’un objectif atteint, c’est une démonstration de ce que l’OM peut devenir quand il reste fidèle à lui-même : exigeant, rebelle, solidaire. Cette saison, beaucoup ont essayé de nous faire tomber. Certains ont semé le doute, voulu créer la division, misé sur l’explosion. Mais ce club a tenu (...) Il y a un moment qui m’a profondément marqué : ce tifo contre Nantes “Seuls contre tous.” Cette phrase m’a bouleversé. Elle m’a accompagné toute la saison. Elle résume une vérité profonde : dans les moments difficiles, notre force, c’est l’union. Être lucide sur les pressions extérieures, sur les volontés de nous affaiblir, c’est aussi apprendre à grandir », a expliqué le président de l'Olympique de Marseille. De là à remplacer Droit au but par Seuls contre tous....