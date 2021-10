Lionel Messi : Le supporter de l'OM se dit mineur, simple rappel à la loi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Se disant mineur isolé en France, et sans papier d'identité, l'individu qui est entré dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome n'a eu droit qu'à un simple rappel à la loi.

Inconnu des services de police, déclarant être âgé de 15 ans et être isolé sur le territoire français, le supporter de l’Olympique de Marseille qui a couru dimanche soir vers Lionel Messi sans toutefois se montrer agressif à l’encontre de la star argentine du PSG, n’a eu droit qu’à un simple rappel à la loi compte tenu de l'ensemble de ces éléments. N'ayant aucun papier d'identité sur lui, ce très jeune garçon, qui arborait une banane de l'OM, s'en tire donc sans aucune sanction. De plus, le parquet de Marseille a indiqué que compte tenu de l’âge (supposé) de ce fan phocéen lors de son entrée sur la pelouse du Vélodrome, il n’était plus autorisé aux médias de diffuser des photos ou des images où l’on pouvait identifier son visage. Et cela même si cette scène surréaliste a fait le tour du monde et que la photo du jeune garçon est diffusée sur toute la planète via internet et les réseaux sociaux.