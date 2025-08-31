Lille refuse catégoriquement de vendre Zhegrova à l'OM

Dans : OM.

Le feuilleton Edon Zhegrova prend une très mauvaise tournure pour l’OM, avec qui Lille refuse catégoriquement de discuter en cette fin de mercato.

Edon Zhegrova à l’Olympique de Marseille, ça sent très mauvais. Malgré un accord total sur le plan contractuel entre l’ailier kosovar et le club phocéen, les chances de voir le gaucher de 26 ans rejoindre la Provence se sont considérablement réduites ce dimanche. D’abord car la Juventus Turin a décidé d’accélérer sur ce dossier avec la volonté de recruter Zhegrova d’ici lundi soir, mais aussi car Lille n’a aucunement l’intention de vendre son joueur à un concurrent en Ligue 1.

Lille refuse de négocier avec l'OM

En effet, Foot Mercato nous apprend que pour l’heure, Olivier Létang « refuse toute conversation avec l’OM pour Edon Zhegrova », ce qui n’a donc pas permis au club phocéen de soumettre au LOSC une proposition officielle pour le transfert du joueur. Une aubaine pour la Juventus Turin, qui avait un temps de retard dans ce dossier mais qui tente à présent de devancer l’OM et qui a entamé des discussions avec Zhegrova… et avec Lille. Car si Olivier Létang refuse de négocier avec Marseille, sa position est différente vis-à-vis du club turinois.

L’objectif du LOSC semble clairement de se séparer de Zhegrova à un an de la fin de son contrat, sans pour autant renforcer un concurrent direct au podium en Ligue 1. Pour rappel, Lille espère récupérer au moins 15 millions d’euros bonus inclus de la vente d’Edon Zhegrova, lequel veut lui absolument partir pour jouer la Ligue des Champions. S’il semblait afficher une légère préférence pour l’OM, le Kosovar ne semble pas insensible à l’intérêt de la Juventus Turin. Au point que la Vieille Dame est désormais la grande favorite pour rafler la mise. Un coup dur pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui souhaitaient miser sur Edon Zhegrova afin de concurrencer Mason Greenwood cette saison.