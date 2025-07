Lille contacte l’OM pour un big deal

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a encore pas mal de chantiers à régler cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen pourrait prochainement décider de se séparer d'un gardien de but.

L'Olympique de Marseille sera attendu au tournant dans quelques semaines. Les hommes de Roberto De Zerbi auront pas mal de pression sur leurs épaules avec le retour tant attendu de la Ligue des champions dans la cité phocéenne. L'ancien entraineur de Sassuolo veut encore pas mal de renforts. Mais la direction de l'OM doit également gérer des départs. Si Geronimo Rulli est intouchable, sa doublure pourrait elle décider d'aller voir ailleurs afin de grappiller du temps de jeu au plus haut niveau.

De Lange, le LOSC veut tenter le coup

Selon les informations de La Provence, Jeffrey De Lange pourrait en effet rejoindre un autre club en Ligue 1, à savoir le LOSC. Les Dogues se préparent à perdre Lucas Chevalier, déterminé à rejoindre les rangs du PSG. Le club lillois apprécie beaucoup le profil de De Lange. C'est notamment le cas de Nicolas Dehon, ancien entraîneur des gardiens de l'OM, aujourd'hui au LOSC et qui souhaiterait travailler avec le Néerlandais. Encore sous contrat à Marseille jusqu'en juin 2027, le natif d'Amstelveen pourrait se laisser tenter par cette opportunité en or. A noter qu'il est cependant très apprécié par Roberto De Zerbi, pas forcément chaud à l'idée de le voir quitter l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, son départ est lié à celui de Chevalier. Et donc celui de Gianluigi Donnarumma. L'Italien n'est pas encore parti du PSG même si ses représentants n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord avec la direction francilienne pour une prolongation de contrat. Les prochaines heures devraient nous en dire plus dans ce dossier chaud du mercato estival.