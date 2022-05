Ligue des Champions : Petit Poucet, l’OM va vivre l’enfer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, l’OM sera en revanche dans le chapeau 4, ce qui lui promet un groupe relevé.

Pas de miracle pour l’Olympique de Marseille. Absent de la Ligue des Champions la saison dernière et très décevant lors de la campagne de 2020-2021, le club phocéen ne figurera même pas dans le chapeau 3. En effet, les comptes ont été effectués, et il ne fait aucun doute que l’Olympique de Marseille sera placé dans le chapeau 4 lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions en raison d’un indice UEFA décevant. Quoi qu’il arrive, l’équipe de Jorge Sampaoli sera donc confrontée à un groupe relevé. Parmi les équipes du chapeau 1, les coéquipiers de Dimitri Payet pourraient hériter du Real Madrid, de Manchester City, du Bayern Munich ou encore de l’AC Milan. De très gros clubs figurent également dans les chapeaux 2 (Liverpool, Chelsea, Barcelone, Juventus) et 3 (Inter Milan, Borussia Dortmund, Naples).

Un groupe de la mort promis à l'OM en C1

En revanche, Marseille peut toujours espérer un coup de pouce du destin pour être épargné et avoir un peu de chances lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Deux clubs paraissent plus abordables que les autres dans le chapeau 1, à savoir le FC Porto et Francfort. Dans le chapeau 2, il n’y aura cependant pas beaucoup de petits Poucet, les clubs du chapeau 2 ayant le plus faible indice UEFA étant tout de même le FC Séville et le RB Leipzig, rien que ça. Dans le chapeau 3, l’OM espérera tomber sur le Shakhtar Donetsk ou sur Salzbourg. Mais quoi qu’il arrive, l’Olympique de Marseille sera confronté à un groupe délicat qui n’aura rien à voir avec les matchs joués par Jorge Sampaoli et ses joueurs en Europa League et en Europa Conférence League durant la saison écoulée. Une belle revanche à prendre après des campagnes décevantes en C1 lors des dernières participations.