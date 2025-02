Lésé par l'arbitrage, l'OM n'a encore rien vu

Dans : OM.

Après la lourde sanction infligée à Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille veut tourner la page. Mais les Marseillais pourraient subir la rancune des arbitres jusqu’à la fin de la saison.

La commission de discipline de la LFP a tranché, Pablo Longoria a écopé d’une suspension de 15 matchs. Le président de l’Olympique de Marseille avait accusé les arbitres de corruption et de complot contre son équipe en marge du match perdu à Auxerre (3-0) samedi dernier. A l’Abbé Deschamps, Jérémy Stinat a pourtant été félicité par la majorité des observateurs, mais pas par Jérôme Rothen, persuadé que le club phocéen est bien lésé.

« Je suis désolé mais l'OM n'est pas arbitré comme les autres, la réalité est là, a dénoncé le consultant de RMC. Moi j'essaye d'être le plus objectif possible avec l'OM, vous savez très bien que mon appartenance à Paris fait que je suis obligé d'avoir cette neutralité. Honnêtement, quand je regarde les matchs de l'OM, je comprends l'énervement des dirigeants. Je ne comprends pas le comportement de Pablo Longoria, attention. Mais je comprends l'énervement de Medhi Benatia, je comprends l'énervement de Fabrizio Ravanelli, de l'entraîneur et des joueurs parce qu'ils ne se sentent pas arbitrés de la même façon qu'un autre club. »

L'OM va payer cher

« Après, c'est aussi humain quand tu es arbitre. Tu t'en prends tellement plein la tronche que tu arrives avec cette pression pour arbitrer l'OM, c'est comme quand tu arbitres le PSG, ce n'est pas la même posture, tu ne les prépares pas de la même façon, a expliqué l’ancien Parisien. Tu peux toujours faire de belles interviews… Là, les arbitres sortent du bois et tant mieux. Continuez à parler, comme ça on va s'apercevoir de comment vous êtes, comment vous vous remettez en question. Quand j'entends monsieur Pignard dans L'Equipe, on a touché à sa famille des arbitres… Ça confirme ce que je dis plusieurs mois, ils vivent en autarcie. Et quand tu es comme ça, le comportement de Longoria va laisser des traces. »

« Le prochain qui va arbitrer l'OM, là c'est Stéphanie Frappart ce week-end, il y a déjà une posture où elle se dit : "je n'ai pas le droit à l'erreur. Si je fais une erreur, comment ça va être jugé ? Si je siffle pour l'OM et que je ne suis pas sûre, on va dire que je suis corrompue par l'OM. Et à l'inverse, on va me traiter d'anti-Marseillais." Tant que tu n'auras pas ouvert les portes, que tu ne te seras pas réuni autour d'une table pour arrondir les angles, trouver une façon de communiquer et d'arbitrer, Marseille va automatiquement payer son attitude jusqu'à la fin de la saison », a prévenu Jérôme Rothen.