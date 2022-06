Fofana et son prix XXL, l'OM va hurler

Dans : OM.

Seko Fofana sort d'une saison époustouflante sous les couleurs du RC Lens. L'Ivoirien est très courtisé sur le marché des transferts, notamment par l'OM et le PSG.

Le RC Lens en a séduit plus d'un la saison passée en Ligue 1. Les hommes de Franck Haise ont produit un jeu alléchant et n'auront pas compté leurs efforts. Un joueur résume à merveille l'état d'esprit lensois : Seko Fofana. Le milieu de terrain sang et or a franchi un cap et permis à son équipe de prendre des points précieux. La saison passée, l'ancien de l'Udinese a planté 10 buts pour 2 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues. Ses performances ont attiré l'oeil de nombreuses écuries européennes. Parmi elles, on peut citer l'OM et le PSG. Les deux équipes rivales ont besoin de main d'oeuvre au milieu de terrain et Fofana semble enfin prêt à jouer dans un grand club européen. Mais les Sang et Or ne feront aucun cadeau pour leur joueur de 27 ans, qui sera en fin de contrat en juin 2024.

L'OM va devoir laisser tomber Fofana

Selon les informations de Foot Mercato, le RC Lens souhaite recevoir une somme comprise entre 35 et 40 millions d'euros pour lâcher Seko Fofana. Le club du Nord ainsi que le milieu de terrain ne sont pas forcément pressés d'entrer en négociations et l'équipe qui voudra Fofana devra se montrer très convaincante. En fin de saison dernière, Fofana déclarait notamment au sujet de son avenir : « Tout n'est pas une question de salaire, il y a aussi le bien-être. Tout dépend comment le club voit les choses et moi aussi. (...) Pour moi tout est possible, tout se fait au feeling. Tant que le club me montre qu’il a vraiment envie que je reste. Il n’y a pas de deadline. Je suis dans le flou. Je suis complètement dans le noir, je ne sais pas ce qui va se passer ». Si on voit bien le PSG s'aligner sur la somme demandée par le RC Lens, c'est tout le contraire pour l'OM, déjà en difficulté économique et qui va devoir prochainement rassurer la DNCG sur la bonne tenue de ses comptes. Seko Fofana devra certainement se montrer patient cet été. Il garde une très belle cote et pas mal de clubs devraient se manifester prochainement. A lui de choisir le meilleur projet pour sa carrière, qui mérite de décoller au vu de ses dernières performances.