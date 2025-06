Lens fait un tarif spécial OM pour Médina

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le RC Lens n’a l’intention de faire aucun cadeau pour la vente de Facundo Medina à l’OM. Les deux clubs ont un passif pesant.

L’OM place ses pions concernant sa priorité du mercato, à savoir le recrutement de défenseurs. Facundo Medina est un objectif de longue date de Roberto De Zerbi et les contacts sont très nombreux autour de ce possible transfert. Le club phocéen discute avec l’Argentin, même si ce dernier est déjà convaincu par le projet. Il en parle d’ailleurs régulièrement avec son compatriote Leonardo Balerdi, qui ne rêve que d’une chose : lui être associé en défense la saison prochaine sous le maillot du club olympien. Si le joueur est convaincu, la musique est totalement différente en ce qui concerne les clubs. L’OM a contacté le RC Lens mais se heurte à un mur. Après de nombreuses ventes, le club nordiste voit Medina être le joueur à plus forte valeur marchande de son effectif.

Lens n'a pas oublié 2022 et compte se venger

Les « Sang et Or » espèrent en récupérer 20 à 25 millions d’euros, ce qui a le don de refroidir clairement Pablo Longoria. Surtout que la porte n’est pas ouverte à une négociation à la baisse, bien au contraire révèle La Provence. Les dirigeants lensois ont de la mémoire, et ils n’ont pas oublié le coup de force de l’OM pour récupérer Jonathan Clauss en 2022, poussant le joueur au bord du clash pour faire plier les Nordistes. Résultat, Lens se montre méfiant et inflexible pour le moment, même si cela pourrait aussi se terminer en clash tant Medina a envie de signer à Marseille, et discute déjà des contours de son futur contrat. Les discussions risquent d’être longues et compliquées, mais c’est à ce prix que l’OM compte bien faire descendre le montant du transfert de l’Argentin.