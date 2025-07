Leeds rate Paixao et offre 20 ME à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Bouillant sur Igor Paixao, Leeds a finalement été doublé par l’OM dans ce dossier à 35 millions d’euros. Toujours à la recherche d’un ailier gauche, le club anglais pourrait se rabattre sur Jonathan Rowe.

Malgré un accord trouvé de longue date entre Igor Paixao et l’Olympique de Marseille, Leeds a tenté de griller le club phocéen pour s’offrir l’ailier brésilien. Les Anglais ont offert 35 millions d’euros au Feyenoord, obligeant l’OM à revoir à la hausse sa dernière offre. Un accord a finalement été trouvé entre le club néerlandais et Marseille pour un transfert d’Igor Paixao contre 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. Un coup dur pour Leeds, qui cherche un ailier gauche de toute urgence sur ce mercato.

#AsRoma are interested in Jonathan #Rowe. Atalanta, Bournemouth, and Leeds are also interested. Marseille are asking for €20 million 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#transfers pic.twitter.com/LJ5PN4xSzF — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) July 28, 2025

Selon les informations de Calcio Mercato, le promu en Premier League pourrait tenter d’oublier son échec dans le dossier Paixao en se rabattant sur un joueur… de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le club anglais fait partie des quatre prétendants de Jonathan Rowe. Vainqueur de l’Euro Espoirs avec l’Angleterre cet été, l’ailier marseillais est ciblé par l’AS Roma, l’Atalanta, Bournemouth et donc Leeds. Malgré une saison sur le banc à Marseille où son rôle a été celui d’un joker mais pas plus, l’ancien attaquant de Norwich City est très apprécié par les scouts européens.

Quatre prétendants pour Jonathan Rowe

L’OM en a bien conscience et ne bradera pas son joueur d’autant que Roberto De Zerbi compte sur lui pour bousculer les titulaires. L’Olympique de Marseille ne négociera pas le transfert de Jonathan Rowe pour moins de 20 millions d’euros selon le média italien, une somme que Leeds -par exemple- a en stock puisque le club anglais avait proposé 35 millions à Feyenoord pour Igor Paixao. Reste maintenant à voir si le club phocéen recevra une offre colossale pour son ailier anglais d’ici la fin du mercato et si un nouveau départ est à prévoir à Marseille à ce poste après celui de Luis Henrique pour l’Inter Milan en début de mercato.