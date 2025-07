Leeds casse tout pour priver l’OM de Paixao

Ces dernières heures, Leeds fait le forcing pour obtenir le transfert d'Igor Paixao avant l'Olympique de Marseille. Pour contrer la réticence du joueur brésilien à aller en Premier League cet été, le club anglais renforce encore son offre financière.

Le suspense est total concernant Igor Paixao. L'attaquant brésilien de Feyenoord est convoité par l'Olympique de Marseille et Leeds United. Le joueur donne sa préférence aux Phocéens mais le club néerlandais a toutes les raisons de privilégier les Anglais. En effet, il est confirmé que ces derniers ont fait une meilleure offre que l'OM pour Paixao. Ils donnent 35 millions d'euros sans attendre alors que Marseille ne propose que 30 millions d'euros avec 5 millions d'euros de bonus. Pour débloquer le dossier et conclure le transfert définitivement, Leeds entend se montrer plus généreux si possible.

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le promu en Premier League cette saison a encore augmenté son offre ce samedi. « Il faut savoir que Leeds United a amélioré son offre pour Igor Paixão aujourd'hui, en essayant de conclure un accord au plus vite. Leeds United fait pression pour clore l'affaire et parvenir à un accord complet avec Feyenoord », a écrit l'Italien sur X sans préciser le montant offert cette fois-ci.

🚨🟡🔵 Understand Leeds United have improved their bid for Igor Paixão today, trying to get deal sealed asap.#LUFC pushing with intention to close the story and reach full agreement with Feyenoord. pic.twitter.com/NniUXGDWHP