Le vestiaire de l’OM à genoux devant Igor Tudor

Par Corentin Facy

Sifflé avant même le début de la saison à l’OM, l’entraîneur croate Igor Tudor a renversé la vapeur à Marseille.

Après une campagne de matchs amicaux désastreuse, Igor Tudor avait copieusement été sifflé par le public de l’Orange Vélodrome lors du dernier test de l'Olympique de Marseille en préparation contre l’AC Milan. Ce jour-là, le champion d’Italie avait d’ailleurs baladé Marseille et rien n’était rassurant dans la cité phocéenne avant le début de la saison. Deux mois plus tard, Marseille est quatrième de Ligue 1 avec seulement trois points de retard sur Lorient, actuel dauphin du PSG. Et en Ligue des Champions, l’équipe d’Igor Tudor est en ballotage favorable pour la qualification après ses deux victoires contre le Sporting et en attendant les chocs face à Francfort et au Vélodrome contre Tottenham. Des résultats qui ont permis de retourner l’opinion des supporters mais également des joueurs, avec qui les relations étaient tendues en début de saison. Des rancœurs oubliées selon Mélisande Gomez, qui a globalement complimenté l’entraîneur de l’OM malgré la défaite contre le PSG dimanche soir (1-0).

Igor Tudor a conquis tout le monde à l'OM

« À Marseille, l'équipe a perdu, mais la soirée n'a pas été aussi douloureuse que d'autres déplacements récents au Parc des Princes, quand le scénario semblait gravé dans le marbre dès les premières minutes, quand Paris était supérieur partout et l'OM trop petit, trop timide, trop frileux. Cette fois, les Marseillais sont venus avec leurs principes et leurs ambitions, parce qu'Igor Tudor n'est pas du genre à nourrir des complexes face au pedigree d'un adversaire. Le Croate a la tête froide et les idées claires, il veut un pressing très haut et tant pis pour les prises de risques, il veut des courses et de l'intensité (…) Après un été parfois crispé avec son vestiaire, Tudor a gagné du crédit, conquis ses joueurs, imposé ses idées. Mais il reste un entraîneur, condamné à gagner, et le contenu ne pèse plus si lourd à l'heure du bilan. L'OM reste sur deux défaites en L1 et, samedi prochain contre Lens, il ne faudra pas se contenter d'avoir des principes, il faudra des points » juge Mélisande Gomez, pour qui Igor Tudor a réussi à convaincre tout le monde à Marseille. Mais comme chaque entraîneur, le Croate reste dépendant des résultats et devra impérativement gagner contre Lens samedi au Vélodrome.