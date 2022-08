Le sponsor de l'OM coule, panique générale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Nouveau sponsor principal de l’OM cette saison, Cazoo est en très grosse difficulté financière. Une situation de nature à inquiéter le club phocéen.

Cet été, l’Olympique de Marseille a officialisé un changement majeur sur ses maillots avec la venue d’un nouveau sponsor principal. Uber Eats a laissé sa place à Cazoo, société britannique spécialisée dans la vente de voitures d’occasion. Mais quelques mois seulement après la signature de ce nouveau contrat, l’inquiétude est de mise à Marseille mais aussi à Lille, qui possède le même sponsor principal. Et pour cause, le journal spécialisé Les Echos nous apprend que Cazoo est en très grosse difficulté financière. La situation est si fâcheuse que la société s’est retirée mardi de certains marchés européens et il n’est pas à exclure que la France soit touchée dans les prochains mois. Dans le cas où Cazoo disparaitrait en Hexagone, la société n’aurait évidemment plus aucun intérêt à payer pour s’afficher sur les maillots de l’OM et du LOSC.

Sponsor principal de l'OM mais aussi de Lille

OM 🤝 @CazooUK



Le leader européen de la vente de voitures en ligne 𝗖𝗮𝘇𝗼𝗼 deviendra le partenaire majeur et nouveau sponsor maillot de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. 🚗🔵⚪️ #OMxCazoo



En savoir plus 👉 https://t.co/7Q6Cew8Ypm pic.twitter.com/NMjJEGKhH3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 24, 2022

Le média rapporte que dans le but de développer sa marque et sa notoriété, Cazoo a massivement investi dans le sponsoring sportif à travers l’Europe. Par exemple, la société sponsorise Everton ainsi qu’Aston Villa en Premier League avec de juteux contrats. Valence, la Real Sociedad, Bologne ou encore Fribourg ont également signé des contrats avec Cazoo, qui multiplie les contrats mais qui pourrait bien ne pas être en mesure de tous les honorer. Et pour preuve, les comptes du premier semestre, publiés mardi, montrent que la croissance du chiffre d’affaires se paie au prix fort avec des pertes sur six mois qui ont grimpé de 100 à 243 millions de livres en un an. Reste maintenant à voir si malgré la crise traversée par la société, Cazoo sera en mesure de payer convenablement l’OM et Lille cette saison. Sans quoi les deux clubs devront se trouver en urgence un nouveau sponsor principal…