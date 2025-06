Le Qatar aide l'OM au mercato

Après une saison réussie au Panathinaïkos, Azzedine Ounahi attise les convoitises au mercato. Un club qatari s’est invité au dossier, alors que l’OM réclame 12 millions d’euros pour vendre son milieu de terrain marocain.

Après avoir finalisé la vente de Luis Henrique à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros mi-juin, l’Olympique de Marseille ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. D’autres joueurs sont poussés vers la sortie. C’est par exemple le cas de Pol Lirola, Bamo Meïté, Luiz Felipe, Ismaël Koné, Amine Harit ou encore Neal Maupay. Il ne faut pas non plus oublier à cette liste Azzedine Ounahi, lequel sort d’une très belle saison en prêt au Panathinaïkos, où il a été élu meilleur joueur par les supporters du club grec.

Azzedine #Ounahi has drawn interest from several clubs, including #SpartakMoscow, #Panathinaikos, and a team from Qatar



Despite reports claiming that #Paofc have submitted a bid, no official offer has been made — only talks have taken place between the Greek club and the player pic.twitter.com/Y7skpu5hYW