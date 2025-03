PSG-OM, le Qatar accusé de tuer le Classique

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Après sa victoire contre l’OM dimanche soir (3-1), le PSG compte 19 points d’avance sur son dauphin marseillais. Le suspense est mort depuis longtemps, tant l’écart est grand entre les deux effectifs.

Dauphin du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille a définitivement dit adieu à ses derniers espoirs de titre. Battu au Parc des Princes dimanche soir (3-1), l’équipe de Roberto De Zerbi n’a pas fait tâche, mais l’écart reste toutefois trop grand pour espérer rivaliser avec l'ennemi parisien et encore plus sur la longueur d’un championnat. Une situation forcément frustrante pour l’OM et pour son entraîneur Roberto De Zerbi. Après la défaite de son équipe, l’entraîneur italien a expliqué en conférence de presse qu’à ses yeux, il n’y avait plus vraiment de rivalité ni de « Classique » entre les deux équipes, tant l’écart s’est creusé ces dernières années.

L1 : Trop chaud pour l'OM, le PSG s'offre le Classique https://t.co/ZmlmKT2jGN — Foot01.com (@Foot01_com) March 16, 2025

« Ce match n’est pas un Clasico » a d’abord lancé l’ex-entraîneur de Brighton face à la presse, avant de poursuivre. « Quand j’étais jeune, l’OM était au-dessus et le PSG n’existait pas. C’est vous qui appelez ce match un Clasico, mais ce n’est pas la réalité de cette confrontation. On ne peut pas lutter économiquement avec eux. Aujourd’hui, il n’y a plus de rivalité car le PSG a un budget bien supérieur, il est hors catégorie. L’OM est le club le plus important de France et je continue de le dire » a expliqué Roberto De Zerbi, frustré par l’écart de niveau et de budget entre les deux clubs. Une analyse que partage Daniel Riolo, le journaliste estimant sur RMC que le Qatar a creusé un fossé économique qui ne permet plus vraiment de considérer que la rivalité est toujours présente.

La rivalité disparaît entre l'OM et le PSG

« L’OM a fait des choses très intéressantes sur le terrain, au niveau des attitudes. Sur cette journée, ils s’en sortent pas si mal que ça car Nice et Lille n’ont pas gagné. Il va falloir oublier tout ça et repartir, se servir de ce qu’ils ont montré face au PSG. Par contre, il faut arrêter de nous vendre le Classique. Moi j’ai un certain âge, les Classiques au Parc des Princes j’en ai vu à la pelle. Le sel qu’avait ce match, la rivalité entre les deux clubs, on en a écrit des livres, c’était passionnant à suivre. Mais ça n’a plus aucun intérêt, l’écart est trop grand en termes de qualité. Il faudrait que l’argent du PSG soit mal utilisé pour que l’écart se réduise » a analysé le journaliste de l’After Foot, lui aussi convaincu que la rivalité historique entre l’OM et le Paris SG est doucement en train de disparaître. Et il n’y à priori pas de raison que cela évolue dans les années à venir, puisque l’écart colossal de budget n’est pas près de bouger.