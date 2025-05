Le PSG s’est bien planté, Adil Rami briefe l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Finaliste de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain suscite l’admiration d’Adil Rami. L’ancien Marseillais aimerait que l’Olympique de Marseille s’inspire du rival parisien.

Le parcours du Paris Saint-Germain fait forcément des envieux. Vainqueurs face aux Gunners d’Arsenal à l’aller (0-1) comme au retour (2-1), les Parisiens disputeront à nouveau la finale de la Ligue des Champions. De quoi susciter l’admiration de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Adil Rami, objectif sur la réussite du rival.

« Ça fait longtemps que cette équipe du Paris Saint-Germain, en tant que Marseillais… Le plus important, c'est de dire les choses, a commenté le champion du monde 2018 dans l’émission Clique sur Canal+. Moi j'estime que Paris n'est pas un ennemi mais un rival, c'est une grande différence. Pendant longtemps ils recrutaient et on avait l'impression qu'ils étaient sur FUT Champions sur FC 25. Les mecs te recrutent des joueurs qui ne servent à rien. Enfin, c'était juste pour la marque, l'esthétique du club. »

« Mais en vrai, les supporters du PSG ou de l'OM, on s'en fout des noms. Les mecs veulent gagner la Ligue des Champions, c'est ça qui te rend heureux, a expliqué l’ex-défenseur central. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup moins d'ego et c'est plus une équipe. On voit grâce à Luis Enrique une équipe cohérente avec du pressing, ils te prennent à la gorge, ils ne te lâchent pas, les mecs se battent les uns pour les autres… Avec cette équipe, le PSG est capable de gagner la Ligue des Champions. » Un exemple à suivre pour le club phocéen. Du moins avec quelques corrections.

Rami veut un repreneur à l'OM

« Je pense que tous les Marseillais aujourd’hui, sensés et qui aiment le football, vont dire la même chose que moi. Ils ne veulent pas qu’ils la gagnent (la Ligue des champions, ndlr), mais si on aime vraiment le football, on ne peut qu’aimer le football proposé par le PSG. J'aime le football qu'ils proposent, c'est beau. J’aimerais bien qu’un jour l’OM soit racheté. Et qu’on puisse se servir des erreurs du PSG, pendant des années et des années, et créer une équipe rapidement. Il faut du temps pour créer une équipe », a imaginé Adil Rami.