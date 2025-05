Le PSG champion d’Europe, Drogba prêt à trahir l’OM

Dans : OM.

Malgré son attachement à l’Olympique de Marseille, Didier Drogba n’est pas contre un éventuel sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. L’ancien attaquant, interrogé en marge des 125 ans du club phocéen, s’est montré favorable à la réussite d’une équipe française sur la scène européenne.

Bien parti pour atteindre la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ne fait pas que des heureux en France. Le club de la capitale, qui a dominé les Gunners d’Arsenal (0-1) en demi-finale aller mardi à l’Emirates Stadium, n’est évidemment pas soutenu du côté de l’Olympique de Marseille. Question de rivalité bien sûr. Mais au-delà de cette hostilité, le club phocéen et ses supporters aimeraient rester les seuls à avoir remporté la C1 dans l’histoire du football français.

En marge du 125e anniversaire de l’Olympique de Marseille vendredi, on s’attendait donc à entendre Didier Drogba prier pour une élimination des Parisiens. Mais l’ancien buteur olympien a surpris dans son discours auprès de La Provence. « Une souffrance pour les Marseillais de voir le Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions ? En toute sincérité ? Sans commentaire, a répondu l’Ivoirien au micro du quotidien régional. C’est la réalité… Au pire, tant mieux pour eux. Mais ça ne changera rien. A jamais les premiers, comme on dit. »

Drogba tiraillé

Il faut dire qu’en tant qu’ex-joueur de Chelsea, Didier Drogba n’est pas non plus un grand fan des Gunners. « Arsenal ou le Paris Saint-Germain ? Vous voulez vraiment savoir la réponse ? Aucune des deux équipes (sourire). Bon vent à eux. Après pour le football français, c’est bien qu’une équipe aille aussi loin, a quand même glissé l’amoureux de l’Olympique de Marseille. Allez Barcelone ? Ou l’Inter, qui sait… (rires). » Depuis le fameux « fucking disgrace », on peut penser que le Barça n’a pas non plus les faveurs de Didier Drogba.