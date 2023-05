Le problème XXL de l'OM révélé au grand jour

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devra certainement se contenter de la troisième place en Ligue 1. Si pas mal de critiques pleuvent sur le club depuis quelques jours, Nabil Djellit veut lui voir du positif.

L'OM ne connait pas la fin de saison espérée. Loin de là même. Les défaites à Lens puis à Lille ont condamné les rêves de deuxième place du club phocéen. Les Marseillais devront donc passer par les barrages de la Ligue des champions alors qu'ils ont pendant longtemps occupé un rôle de dauphin du PSG. Après la défaite à Lille le week-end dernier en Ligue 1, Igor Tudor est passé sous le feu des critiques. Aussi, la fébrilité collective de l'OM continue d'inquiéter. Cependant, certains veulent voir le positif après une saison globalement réussie. Ce n'est pas Nabil Djellit qui dira le contraire.

L'OM, la Ligue des champions ou la crise ?

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste a donné son avis sur la saison de l'OM. Et pour lui, le compte y est largement même s'il faudra absolument se qualifier en Ligue des champions. « Il y a les résultats, mais il y a aussi les émotions et le spectacle. A une époque, Marseille terminait deuxième de Ligue 1 mais c'était chiant. Là, on ne s'est pas ennuyé en termes d'image et de jeu ! Ils ont notamment battu le PSG en Coupe de France. Mais la manière dont est construit le projet les rend tributaire de la Champions League. Ils joueront leur vie d'entrée et ne peuvent pas se permettre comme Lyon de rater la Ligue des champions deux années de suite », a notamment indiqué Nabil Djellit, qui sait que l'OM devra être prêt d'entrée la saison prochaine pour assurer sa place en Ligue des champions malgré des barrages à jouer. Le prochain mercato sera donc déterminant pour la suite du projet phocéen, alors qu'on annonce près de 10 départs pour autant d'arrivées sur la Canebière. Pablo Longoria et consorts ne devront donc pas se tromper et viser juste.