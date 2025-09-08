Le plan est lancé, l’OM va évincer Labrune

Dans : OM.

Mécontent du travail de la Ligue de Football Professionnel, l’Olympique de Marseille souhaite modifier la gouvernance du foot français. Avec l’aide d’autres pensionnaires de Ligue 1 comme le Racing Club de Lens, le club phocéen espère pousser le président Vincent Labrune vers la sortie.

Le timing de l’interview accordée au Figaro n’était pas anodin. La semaine dernière, le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt et son homologue lensois Joseph Oughourlian ont sévèrement critiqué les méthodes de la Ligue de Football Professionnel. La raison est simple. Comme le souligne le journaliste Romain Molina, l’instance s’apprête à élire trois nouveaux membres au sein de son conseil d’administration pour remplacer Jean-Pierre-Rivère, Damien Comolli et Jean-Pierre Caillot.

Les dirigeants mécontents souhaitent ainsi former une majorité qui servirait à peser sur les décisions importantes, et surtout à pousser Vincent Labrune vers la sortie. Il est effectivement reproché au président de la Ligue un manque de transparence dans ses choix, ainsi que plusieurs échecs graves. On pense surtout aux droits TV qui n’ont cessé de diminuer ces dernières années et dont le montant se situe très loin des ambitions initialement annoncées. Dans le camp adverse, on estime que ce fiasco fragilise les clubs et le championnat.

Le clan McCourt veut tout changer

Si les anti-Labrune parviennent à obtenir la majorité, l’Orléanais sera donc menacé et le football français pourra s’attendre à de profonds changements, y compris en ce qui concerne le modèle économique de la Ligue 1. « Nous avons besoin d’une Ligue forte et saine, réclamait le boss marseillais Frank McCourt dans le double entretien. (…) Le fond du problème est limpide : il faut revoir la gouvernance, mettre en place un management compétent, éliminer les conflits d’intérêts et garantir une transparence totale. » Au courant des intentions de ses opposants, Vincent Labrune ne se laissera pas éjecter si facilement.