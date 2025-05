Le patron de l'OM a adoré la saison de Luiz Felipe

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Venu d'Arabie Saoudite pendant le mercato de janvier, Luiz Felipe devait apporter son expérience à l'OM. Néanmoins, l'ancien défenseur de la Lazio a peu joué à cause de blessures récurrentes. De quoi pousser les Olympiens à s'en débarrasser ? Pas vraiment.

Longtemps deuxième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a failli tout perdre dans la dernière ligne droite. Le niveau de sa défense constitue la principale explication de cette frayeur. Avec la mise à l'écart de Mbemba et la blessure de Balerdi, De Zerbi a du utiliser des joueurs hors-position pour compenser les absences. Kondogbia, Murillo et Garcia étaient notamment alignés ensemble lors de la débâcle subie à Monaco 3-0. Pourtant, les dirigeants marseillais avaient recruté un défenseur central en janvier pour assurer le coup avec le Brésilien Luiz Felipe. Agé de 28 ans, l'ancien joueur de la Lazio possède un beau CV et une expérience du haut niveau.

Luiz Felipe reconduit à l'OM la saison prochaine

Malheureusement, les Phocéens n'ont pas vraiment pu compter sur lui en Ligue 1. Souvent blessé, il n'a joué que 4 matchs depuis son arrivée. Un bilan dans la lignée de son séjour chaotique sur le plan physique en Arabie Saoudite. Pablo Longoria serait inspiré de s'en séparer l'été prochain d'autant que le contrat du Brésilien court jusqu'en 2026. Néanmoins, selon le site Football Club de Marseille, le projet de la direction olympienne est tout autre.

Mercato OM : C'est confirmé pour Luiz Felipe ! - https://t.co/glBiJJjWsl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 23, 2025

En effet, le défenseur a eu une forte influence dans le vestiaire. Il a su motiver ses coéquipiers dans le sprint final jusqu'à « tirer » le meilleur d'entre eux. Ainsi, l'OM veut le conserver la saison prochaine pour qu'il honore son contrat jusqu'au bout. Luiz Felipe aura un rôle de joker de luxe sur la Canebière voire plus s'il élimine ses blessures. Une bonne préparation estivale pourrait grandement l'aider dans son projet.