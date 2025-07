Le nouveau prix de Paixão fait mal à l’OM

En discussions avec le Feyenoord Rotterdam pour Igor Paixão, l’Olympique de Marseille doit composer avec de hautes exigences côté néerlandais. L’ailier brésilien, également convoité par Leeds United, serait disponible pour 40 millions d’euros. Un tarif nettement supérieur à la dernière offre marseillaise.

Le coup dur d’Igor Paixão (25 ans) n’a pas refroidi l’Olympique de Marseille. Malgré sa blessure musculaire qui l’éloignera des terrains pendant plusieurs semaines, et qui l’empêchera d’entamer la saison prochaine, l’ailier du Feyenoord Rotterdam reste la priorité du club phocéen. Les dirigeants marseillais sont déjà parvenus à un accord avec le Brésilien pour un contrat de cinq ans. Il ne reste plus qu’à s’entendre avec leurs homologues néerlandais qui ont refusé leurs deux premières offres, dont la dernière estimée à 28 millions d’euros bonus compris.

🟡 Breaking: Open talks between Leeds United and Feyenoord for Igor Paixão. #LUFC



Dutch club want a value around €40m for the player. pic.twitter.com/yoHS0BNNxn