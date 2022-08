Le nouveau lieutenant de Benzema déniché à l'OM ?

Dans : OM.

Comme tous les joueurs à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik n’est pas certain de rester. L’attaquant polonais pourrait être transféré en cas d’offre intéressante pour ses dirigeants. Peut-être une opportunité à saisir pour le Real Madrid qui n’a toujours pas de doublure pour Karim Benzema.

Contrairement à son prédécesseur Jorge Sampaoli, qui n’était pas le plus grand fan d’Arkadiusz Milik, Igor Tudor apprécie beaucoup son profil. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’hésite pas à titulariser le Polonais qui correspond à sa philosophie de jeu. Un départ de l’ancien Napolitain serait donc une mauvaise nouvelle pour le Croate, conscient des obligations financières du club phocéen. « On a besoin de tout le monde. Arkadiusz, c'est un très bon joueur, on connaît sa qualité », a encensé le technicien jeudi.

Tudor veut garder Milik

« Mais le président l'a dit, chaque joueur est vendable, ce n'est pas le cas seulement pour lui mais pour tous les joueurs », a accepté Igor Tudor, prêt à laisser filer son attaquant valorisé à 20 millions d’euros par l’Olympique de Marseille. Le montant risque d’en refroidir plus d’un. Cette semaine, L’Equipe indiquait que le FC Valence, bien qu'intéressé, n’avait pas les moyens de financer un tel transfert. Tandis que la Juventus Turin, qui a finalement choisi le Barcelonais Memphis Depay, et le Borussia Dortmund n’ont pas été plus loin dans les discussions.

A l’heure actuelle, Arkadiusz Milik semble encore loin de la sortie. A moins que le Real Madrid décide de passer à l’action. En effet, le site espagnol de Fichajes croit savoir que l’international polonais représente une belle occasion pour la Maison Blanche. Rappelons que les Merengue, souvent dépendants de Karim Benzema la saison dernière, n’ont toujours pas de doublure crédible pour le Français de 34 ans. Pour le moment, le champion d’Espagne et d’Europe affirme qu’aucun attaquant ne sera recruté. Mais les fins de mercato sont parfois riches en surprises.