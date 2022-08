Le mercato de l'OM ridiculise Mikel Arteta

Arrivé cet été à l'OM en provenance d'Arsenal, Nuno Tavares a déjà mis tout le monde d'accord en deux matchs de Ligue 1. Mais le Portugais fait beaucoup rire, du côté de Tottenham.

Comme chaque année, la course au top 4 significative de qualification en Ligue des Champions est effrénée en Premier League. Avec la présence du big 6 (Spurs, Liverpool, United, City, Chelsea, Arsenal) et les autres outsiders (Leicester, West Ham, Newcastle) les places sont très chères. La saison dernière, ce sont les Spurs qui ont arraché le dernier billet pour la C1. Au nez et à la barbe des Gunners. Avec deux défaites dans les trois dernières rencontres du championnat anglais, Arsenal a laissé sa place à son rival historique Tottenham dans le top 4. Forcément, cette désillusion a été très mal vécue par les fans ainsi que les joueurs londoniens.

Arteta getting right up in Nuno Tavares’ face and screaming “Do you want to play in the fucking Champions League!? Do you want to play in the fucking Champions League!?!?” until his voice broke is exactly how I felt every time I watched him in the second half of last season.