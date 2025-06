Le mercato de l'OM, Greenwood met un 10 sur 10

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille va vivre une saison 2025/2026 haletante avec la Ligue des champions. En conséquence, l'OM cherche à se renforcer. Le premier mercato du club de la Cité Phocéenne et de convaincre les leaders de rester.

Après un exercice 2024/2025 réussi l’Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Roberto de Zerbi doit donc renforcer son groupe pour jouer sur deux tableaux tout en restant compétitif. Sur ce marché estival, le club de la Cité Phocéenne est très actif. Mais le point le plus important pour le neuf fois champion de France, c'est de réussir à conserver son ossature. RMC précise que Mason Greenwood est pleinement épanoui suite aux nouvelles arrivées au sein du club. Le média explique que l'international anglais (une sélection) est considéré comme intransférable pour Marseille cet été.

Greenwood satisfait du mercato

🔵 Comme pour Leonardo Balerdi 🇦🇷, Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 est placé au cœur du projet olympien.



La direction le catalogue comme joueur intransférable. 🔒



Arrivé l’été dernier comme recrue phare du nouveau cycle olympien, Mason Greenwood a convaincu sportivement. L’ancien joueur de Manchester United a inscrit 22 buts toutes compétitions confondues sous le maillot de l’OM la saison dernière en 36 apparitions. Le natif de Bradford a rapidement confirmé son envie de rester et de jouer la Ligue des champions avec l’OM la saison prochaine. RMC précise que les arrivées de CJ Egan Riley et d’Angel Gomes contribuent à la bonne acclimatation de l’Anglais. Pour rappel Angel Gomes et Mason Greenwood se sont côtoyés du côté d’Old Trafford. La radio sportive française précise que la venue de joueurs parlant la même langue enchante l’ailier marseillais. Parfois critiqué pour son manque de régularité la saison dernière, Mason Greenwood a fini l’exercice 2024/2025 sur une très belle lancée. Il sera le fer de lance du front offensif marseillais la saison prochaine en Ligue des champions.