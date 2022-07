Le mercato de l'OM chamboulé, Strootman dans un sale coup

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a trouvé son bonheur à gauche avec Darko Lazovic. Mais la signature du Serbe à Marseille n’est pas encore officielle.

Désireux de renforcer son couloir gauche lors du mercato estival avec un piston habitué au poste, l’Olympique de Marseille avait initialement jeté son dévolu sur Nuno Tavares. Proche de rejoindre l’OM la semaine dernière, le Portugais d’Arsenal a émis des doutes quelques jours plus tard au sujet de son avenir. Froissé par cette volte-face, Pablo Longoria a mis le dossier en stand-by et s’est rabattu sur Darko Lazovic, le Serbe de l’Hellas Vérone, soldat d’Igor Tudor en Série A la saison dernière. Très vite, un accord a été trouvé avec le joueur de 31 ans sur la base d’un contrat de trois ans. Les discussions ont également avancé dans le bon sens avec l’Hellas Vérone et un accord est quasiment ficelé pour un transfert compris entre 4 et 5 millions d’euros. Toutefois, comme indiqué par la presse italienne et confirmé par L’Equipe, un point bloque encore la finalisation du dossier Lazovic à l’OM.

L'OM toujours confiant pour Lazovic

Le point d’achoppement se nomme Kevin Strootman, que les dirigeants marseillais souhaitent inclure dans le deal afin de l’expédier au Hellas Vérone. Après deux prêts corrects en Série A, le Néerlandais n’a plus une cote d’enfer mais reste un joueur utile pour des équipes de seconde zone. En ce sens, le Hellas Vérone a accepté l’idée de récupérer le Néerlandais… mais pas à n’importe quel prix. Mercredi soir, il n’existait pas encore d’accord définitif sur le plan salarial entre Kevin Strootman et le club transalpin, ce qui empêche par ricochet la signature de Darko Lazovic à l’OM. Le quotidien national se veut toutefois rassurant et explique que pour l’instant, le cas de Kevin Strootman ne semble pas remettre en cause l’arrivée jugée imminente de Lazovic. Le joueur est espéré à Marseille d’ici la fin de la semaine, et son arrivée conclurait presque le mercato de Pablo Longoria, qui a par ailleurs recruté Gigot, Touré, Blanco, Luis Suarez, Clauss et Mbemba. Un milieu défensif pourrait s’ajouter à cette liste déjà conséquente afin de combler numériquement le départ de Boubacar Kamara. Ensuite, l’OM devra s’atteler à faire partir un certain nombre d’indésirables (Luis Henrique, Amavi, Kolasinac, Caleta-Car).