Le mariage tourne mal, l'OM le vire

Par Quentin Mallet

A l'approche de l'ouverture du mercato estival, la direction de l'Olympique de Marseille réfléchit aux contours de l'effectif pour la saison prochaine. Après seulement quelques mois passés au club, Luiz Felipe s'apprête déjà à partir.

Au terme de la première partie de saison 2024-2025, l'Olympique de Marseille ciblait ses problèmes majeurs et se rendait rapidement compte que le secteur défensif était à la traîne. Par conséquent, la direction phocéenne s'activait pour trouver rapidement un défenseur central pour apporter plus de solutions à Roberto De Zerbi. Et ça n'avait alors pas trainé puisque Luiz Felipe débarquait librement après la fin prématurée de son contrat à Al-Ittihad. Le défenseur central italo-brésilien débarquait avec une certaine expérience du haut niveau mais des doutes subsistaient concernant sa condition physique. A peine quelques mois plus tard, il va déjà faire ses valises et quitter le Canebière.

Luiz Felipe poussé dehors

Les récentes indications à son sujet vont clairement dans le sens d'une fin d'aventure. Selon les informations de L'Equipe, Luiz Felipe ne rentre pas du tout dans les plans de Roberto De Zerbi pour la saison prochaine. Désireux de faire le ménage dans son effectif avant de s'attaquer aux nombreux recrutements prévus, les dirigeants phocéens ne sont pas certains que continuer avec l'international italien soit une bonne idée. Le quotidien sportif français parle d'un gentleman agreement entre toutes les parties, une façon d'exprimer qu'il n'y a aucune animosité entre le club et le joueur. Luiz Felipe semble conscient que son histoire marseillaise est sur le point de s'arrêter et que la meilleure chose à faire est de se trouver un nouveau club.

Pour rappel, depuis son arrivée le 7 janvier dernier, le défenseur central n'a disputé que 4 matchs de Ligue 1 pour seulement 121 minutes de temps de jeu. Un total bien trop faible et qui n'a pas du tout rassuré le club au moment de choisir qui faire partir cet été.