Le LOSC envoie déjà un message clair à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

En Ligue 1, la course à l'Europe bat son plein dans le haut du classement. Le week-end prochain, un gros choc aura lieu entre le LOSC et l'OM.

L'OM a mis la pression sur le RC Lens ce dimanche soir en venant à bout d'Angers au Stade Vélodrome. Les hommes d'Igor Tudor souhaiteront un faux pas des Sang et Or afin de récupérer la place de dauphin, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. En cette fin de saison, l'OM semble néanmoins avoir un calendrier plus coriace que celui de Lens. Les Phocéens ont notamment un déplacement qui s'annonce périlleux sur la pelouse du LOSC le week-end prochain. Bonne nouvelle pour l'OM, le fait que la défense des Dogues sera amputée de José Fonte et d'Alexsandro. Si les fans de Lille sont logiquement inquiets, alors que les Dogues espèrent sécuriser la cinquième place, Olivier Létang se veut lui confiant.

Le LOSC donnera tout

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Lors de quelques mots échangés avec L'Equipe, le président de Lille a en effet indiqué concernant les blessures de ses défenseurs contre l'OM : « Je crois toujours à la force d'un groupe et ce qu'il dégage en termes de force collective. Il y a des garçons qui ne sont pas là, c'est l'occasion pour d'autres de démontrer qu'ils ont beaucoup de qualités. De toute façon, on ne gagne pas les matches à cinq, on les gagne à 20, à 25 à 30, avec tout un groupe. On est dans le money time. On a dit aux joueurs que dans trois semaines, c'était fini. L'histoire se joue maintenant. Il ne faut pas avoir de regrets, tout donner, avoir un supplément d'âme pour aller chercher des grandes choses ». Le message est donc clair, le LOSC sera au rendez-vous et fin prêt pour faire quelque chose d'intéressant pour l'OM. Un OM qui devrait s'avancer en terre lilloise sans Dimitri Payet, qui sera sans doute suspendu par la LFP après son geste déplacé sur Yannick Cahuzac lors de la défaite à Lens.