Le doublé pour l'OM, c'est tout ce que souhaite Paganelli

Par Claude Dautel

Impossible de savoir comment va se terminer cette très intrigante saison 2022-2023, mais une chose est certaine l'Olympique de Marseille aura probablement un rôle à jouer jusqu'au bout. Et même pourquoi pas réussir un incroyable doublé coupe-championnat.

L’OM a repris ce week-end les trois points perdus sur le PSG la semaine passée, et l’espoir est revenu au Vélodrome, d’autant plus que quelques jours avant l’équipe d’Igor Tudor avait balayé Neymar et ses coéquipiers en Coupe de France. Même si rien n’est joué, loin de là, car l’Olympique de Marseille a souffert à Clermont, et surtout que Monaco est injouable actuellement, l’idée de voir le club phocéen non seulement finir champion de France, mais également signer un doublé L1-Coupe est dans l’air. Tandis que les joueurs de l’OM tentent de relativiser tout cela, conscients que rien n’est jamais gagné et que l’attente est colossale, les supporters marseillais sont, eux, totalement euphoriques. Ce lundi, dans les colonnes de La Provence, Laurent Paganelli, l’homme de terrain de Canal+ et ancien footballeur, ne masque pas sa confiance et son enthousiasme pour l’Olympique de Marseille.

L'OM peut faire le doublé cette saison

Présent samedi à Clermont, où il était au bord du terrain pour assister au match de l’Olympique de Marseille, Laurent Paganelli affiche la couleur. « L’OM peut jouer le titre et la coupe de France. Ils vont jouer à fond. À mon avis, ils savent ce qu'ils font. Tudor et ses joueurs sont sur la même longueur d'onde, ils vont aller au bout. Si les Parisiens gagnent tout, ils ne se­ront pas rattrapés. Mais tout est envisa­geable. L’OM est une équipe qui peut perdre un minimum de points. On sent que c'est fai­sable. Et c'est plutôt rare qu'on le dise », explique celui qui apparaît souvent très proche de Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille chuchotant souvent à l’oreille de celui qui représente Canal+ en Ligue 1.