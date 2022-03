Le cauchemar de l’OM revient

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Il reste l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif de l'OM. Et pourtant Kevin Strootman évolue à Cagliari. Son retour en fin de saison ne fait aucun doute.

Président encore récemment en poste à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est très apprécié pour son activité sur le marché des transferts, même s’il y a certains dossiers où il ne peut pas faire grand chose. C’est le cas du contrat de Kevin Strootman, grosse recrue de l’ère Jacques-Henri Eyraud sous l’influence de Rudi Garcia, et qui était déjà arrivé à l’OM avec trois opération au genou derrière lui. Cela ne s’est pas arrangé avec des performances très décevantes du milieu néerlandais, qui s’est rapidement retrouvé dans la case des invendables avec son salaire parmi les plus importants du club olympien. Pablo Longoria a du faire quelques prouesses pour l’envoyer en Italie à deux reprises. Tout d’abord au Genoa en deuxième partie de saison dernière, puis à Cagliari pour la saison entière. Sans que cela ne s’améliore.

La saison de Strootman, prêté 1 an à Cagliari qui va revenir en juin pour encore 1 an de contrat et un salaire de 500K€/mois 😭😕 pic.twitter.com/v4rx8nzEam — Rod (@RodTapieM) March 22, 2022

Car si l’OM continue de payer une bonne partie de son salaire, l’ancien de la Roma ne retrouve toujours pas son jeu et la forme à 32 ans. Il a même du subir un nouveau nettoyage de son genou, et a disparu de la circulation depuis le mois de novembre 2021. Résultat, son avenir ne fait aucun doute. A un an de la fin de son contrat, Kevin Strootman va revenir à l’OM au mois de juin, Cagliari n’ayant absolument aucune envie de le conserver, que le club sarde se maintienne ou pas en Série A. Selon le Corriere dello Sport, son sort est déjà scellé et Cagliari n’a pas l’intention de lever l’option présente dans son prêt, qui consistait à effectuer une deuxième et dernière saison à Cagliari sans forcément payer un transfert ensuite. Des conditions avantageuses, mais jugées tout de même trop onéreuse pour la formation italienne, pressée de renvoyer Strootman à l’OM dans deux mois désormais.