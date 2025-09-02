Le capitaine de l'OM menacé ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fait fort cet été sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi aura du matériel pour emmener son groupe le plus loin possible cette saison.

L'Olympique de Marseille ne connait pas forcément le début de saison souhaité mais a néanmoins pu se renforcer lors du mercato estival. Roberto De Zerbi demandait d'ailleurs du renfort en défense. Il a été servi ces dernières heures avec les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Deux joueurs d'une grande expérience du plus haut niveau qui sauront assurément apporter aux Phocéens, notamment en Ligue des champions. Mais leur arrivée va aussi entrainer une énorme concurrence en défense centrale pour CJ Egan-Riley et Leonardo Balerdi. Ce dernier, capitaine de l'OM, pourrait bien finir par perdre sa place.

Balerdi et l'OM, ça se complique ?

Selon les informations de L'Equipe, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd pourraient, dans quelque temps, en effet reléguer l'Argentin sur le banc de touche. Surtout que l'ancien défenseur du Borussia Dortmund réalise un début de saison très moyen. L'idée de Roberto De Zerbi est de conserver une défense à 4. Balerdi va donc devoir se battre pour sa place dans cet OM bien renforcé. Dès la reprise face au FC Lorient au Stade Vélodrome en Ligue 1, on devrait avoir les premières indications sur le rôle de chacun à Marseille. Les Phocéens n'ont plus de temps à perdre en championnat et la direction ne veut plus faire de cadeaux à personne. Leonardo Balerdi, malgré son statut à l'Olympique de Marseille, pourrait voir son avenir s'assombrir s'il n'arrive pas à se remettre au niveau. Heureusement pour lui, l'enchainement des rencontres, avec notamment la Ligue des champions, donnera du temps de jeu à beaucoup de joueurs de l'effectif marseillais.