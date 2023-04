Le bourreau du Real à l'OM, Longoria doit agir

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, Girona a mis une claque au Real Madrid (4-2) en Liga. Valentin Castellanos s'est offert un quadruplé et une nouvelle réputation en Europe.

Le Real Madrid a subi la loi de Gijon ce mardi soir en Liga. Les Merengue n'ont plus aucune chance concernant le titre en Liga mais pourront totalement se concentrer sur la Coupe du Roi et la Ligue des champions. En Catalogne, les hommes de Carlo Ancelotti sont passés à côté de leur rencontre et auront encaissé un quadruplé de Valentin Castellanos. L'attaquant argentin s'est régalé dans la défense madrilène pour entrer dans l'histoire de son club. Il s'est aussi fait un petit nom, car marquer quatre buts en un seul match contre le Real Madrid reste un immense exploit. L'Argentin de 24 ans, qui appartient au New York City, pourrait voir son avenir chamboulé dans les prochains mois.

Castellanos à l'OM, le bon plan du mercato ?

Encore sous contrat jusqu'en 2025 avec le club américain, Castellanos pourrait cependant rester en Europe la saison prochaine. Maxime Chanot, qui a connu l'Argentin à New York, pense d'ailleurs que l'attaquant pourrait avoir un avenir à l'OM, comme il l'a indiqué lors d'un entretien accordé à L'Equipe : « J'en ai parlé à plusieurs personnes à l'OM. Je ne sais pas s'ils se sont intéressés de plus près à lui ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il colle parfaitement au profil du club. C'est un buteur efficace et un mec qui ne lâche rien sur le terrain. Il me fait penser à Alexis Sanchez avec 10 ans de moins ». Castellanos est estimé à 10 millions d'euros et pourrait être une belle affaire pour de nombreux clubs. En 31 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues avec Girona, le natif de Mendoza a inscrit 12 buts et délivré une passe décisive. Reste à savoir maintenant si un club comme l'OM sautera sur l'occasion.