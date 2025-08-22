Le Barça prive l'OM d'un coup énorme

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Dans l'incapacité d'enregistrer Roony Bardghji dans son effectif pour la saison de Liga, le FC Barcelone a besoin de vendre. Annoncé sur le départ, notamment vers l'OM, Marc Casado garde le soutien de Hansi Flick.

Les récentes rumeurs venues de Catalogne faisaient état d'un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Marc Casado. Les dirigeants phocéens ont pris la décision de se séparer d'Adrien Rabiot après la violente altercation face à Jonathan Rowe. Les récentes déclarations de sa mère et agente Véronique ont tellement envenimé les choses qu'il n'y a plus aucun espoir de le voir porter le maillot olympien. Résultat, Pablo Longoria et Medhi Benatia doivent désormais redoubler d'efforts pour lui trouver un remplaçant. SPORT indiquait en ce sens que l'OM était prêt à proposer 30 millions d'euros pour le second couteau catalan Marc Casado, mais Hansi Flick a éteint toutes les rumeurs au sujet d'un départ de son protégé.

Marc Casado ne quittera pas le Barça, l'OM refroidi

OM : De Zerbi envoie balader la mère de Rabiot https://t.co/kZgdltfTHB — Foot01.com (@Foot01_com) August 22, 2025

« Je lui ai parlé, bien sûr. Il ne veut pas partir et moi aussi, je veux le garder. La saison sera difficile et nous avons besoin de tous les joueurs. Il nous donne confiance et c’est ce que je recherche en tant qu’entraîneur. Nous voulons accomplir beaucoup de choses et c’est pourquoi nous avons besoin de tous les joueurs », a expliqué Hansi Flick en conférence de presse en marge du déplacement à Levante. Le verrou posé par l'Allemand suffira-t-il pour valider la présence de Marc Casado cette saison ?

Pour rappel, le FC Barcelone ne peut même pas enregistrer Roony Bardghji en Liga. Le Suédois de 19 ans arrivé cet été doit encore attendre que son club fasse rentrer de l'argent dans la caisse, alors que Joan Laporta et Deco songeaient apparemment à vendre Marc Casado. Pour l'OM, c'est en tout cas une piste en moins.