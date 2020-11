LdC : L'OM a zéro point, Porto ne rigole pas

Dans : OM.

La troisième journée de la Ligue des Champions mettra en action l'OM sur le terrain du FC Porto. L’enjeu est capital et malgré les débuts ratés des Marseillais, le club portugais ne crie pas victoire trop tôt.

L’Olympique de Marseille joue sa survie européenne ce mardi soir (21h) au Portugal. Face au FC Porto, champion national en titre, le club phocéen a l’occasion de remporter ses premiers points de la saison en Ligue des Champions après avoir perdu deux fois en deux journées. Les derniers face-à-face entre les deux équipes ne jouent malheureusement pour l’OM pas en sa faveur, avec trois défaites et un nul. Cependant, la formation portugaise ne sous-estime pas son futur adversaire. En conférence de presse, l’entraîneur des Dragons, Sergio Conceiçao, a appelé ses joueurs à la vigilance. Le technicien passé par le FC Nantes lors de la saison 2016-2017 connaît bien l’OM et ne s’attend pas un match facile.

« Marseille est dans un contexte compétitif où la Ligue 1 est au-dessus de la Ligue portugaise. Ils ont un entraîneur qui a déjà remporté la Ligue Europa, remporté des titres. On va affronter un adversaire coriace. Qu'on ne se trompe pas avec les chiffres actuels de Marseille. Nous savons quelle équipe nous allons rencontrer et ce qu'il faudra faire pour remporter ce match. À nous de définir notre stratégie et de nous préparer aux différentes alternatives que Marseille pourra présenter », a lancé l'entraîneur du FC Porto face aux médias. De l’autre côté, André Villas-Boas espère également prendre les trois points. Un match spécial pour lui puisqu’il a marqué l’histoire du FC Porto en 2011 en remportant la Ligue Europa et que son nom circule pour prendre la présidence du club en 2024 lors des prochaines élections.