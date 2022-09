LdC : Enfin une bonne nouvelle pour l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, l’OM s’est incliné sur la pelouse de Tottenham et en tribunes, des incidents ont éclaté à la fin de la rencontre.

Très bon en première mi-temps, l’Olympique de Marseille a craqué au retour des vestiaires après le carton rouge à l’encontre de Chancel Mbemba. Dans le money-time, Richalison a fait beaucoup de mal aux hommes d’Igor Tudor et l’OM s’est incliné 2-0 malgré une belle prestation. En tribunes, les supporters phocéens ont moins brillé que les joueurs dans la mesure où des incidents ont éclaté à la fin de la rencontre. Une enquête disciplinaire a été ouverte par l’UEFA et la menace ultime d’un huis clos au Vélodrome pour la suite de la Ligue des Champions plane au-dessus de l’Olympique de Marseille. Une menace d’autant plus réelle que l’OM est sous le coup d’un sursis pour une durée de deux saisons depuis la demi-finale de l’Europa Conférence League face à Feyenoord le 8 juin 2022.

Pas de huis clos à prévoir pour le Vélodrome

A en croire les informations divulguées ce vendredi par L’Equipe, l’Olympique de Marseille a néanmoins de bonnes chances d’échapper au match à huis clos au Vélodrome, ce qui serait terrible pour le grand retour de l’OM en Ligue des Champions. Et pour cause, les incidents du mois de juin dernier étaient de natures différentes puisque Marseille avait été condamné pour « diffusion de messages provocants et haineux et usage d’engins pyrotechniques ». A priori, le club phocéen ne risque pas de voir ce sursis tomber car il faut des évènements de même nature pour que cela soit le cas. Toujours selon le journal national, les sanctions à venir de la part de l’UEFA vont davantage concerner les déplacements des supporters de l’OM à l’extérieur lors des matchs de Ligue des Champions contre Francfort et le Sporting Portugal. Des interdictions de déplacement pourraient être déplorées, une sanction assez forte contre Marseille, mais Pablo Longoria préfèrera largement cela à un huis clos au Vélodrome pour les prochaines rencontres de C1.