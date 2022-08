Lâché par l'OM, Dieng sera soutenu par Alexis Sanchez

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Bamba Dieng n'intègre plus les plans de l'OM depuis l'arrivée d'Igor Tudor. Transférable cet été, il a subi un nouveau coup dur avec l'arrivée d'Alexis Sanchez dans les rangs offensifs. Toutefois, le Chilien qui est le modèle de Dieng n'arrive pas en ennemi, bien au contraire.

La carrière de Bamba Dieng à l'OM a pris une mauvaise direction cet été. Avec l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc olympien, le temps de jeu du Sénégalais a diminué très rapidement pendant la préparation estivale. Il n'est désormais plus utilisé par le Croate, ayant assisté à la reprise de la Ligue 1 depuis les tribunes du stade Vélodrome le week-end dernier. Une grande déception pour ce jeune attaquant qui avait su faire son trou au cours de la saison précédente. Alors que le mercato se termine dans trois semaines, on ne voit plus qu'un départ comme seule alternative pour Bamba Dieng.

Sanchez va aider son jeune protégé Dieng à l'OM

C'est d'autant plus irrémédiable qu'Alexis Sanchez vient de signer à l'OM. L'attaquant chilien vient grossir les rangs offensifs du club phocéen et donc boucher encore plus l'horizon de Bamba Dieng. Un comble quand on sait que le jeune attaquant sénégalais considère Alexis Sanchez comme un modèle et qu'il l'admire beaucoup. Une posture qui ne laisse pas insensible l'ancien joueur de l'Inter, présenté pour la première fois à la presse ce mercredi.

🎙Sanchez sur Bamba Dieng : « C'est très beau d'avoir un joueur qui vous admire. Si je le peux, je m'entraînerais avec lui. Je vais essayer de lui parler de mon expérience pour qu'il s'améliore. C'est très important pour le futur du club. » #TeamOM pic.twitter.com/kpGMbgJxXr — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 10, 2022

« C'est très beau d'avoir un joueur qui vous admire. Si je peux l'aider de n'importe quelle façon, je m'entraînerais avec lui et je lui enseignerais mon expérience dans le football pour qu'il s'améliore. [...] C'est très important aussi pour le futur du club et pour qu'il y ait un jour un joueur important ici à Marseille », a t-il indiqué. Des mots qui vont remonter le moral de Dieng et peut-être l'inciter à s'accrocher à son rêve marseillais, quitte à patienter dans l'ombre pendant un petit temps.