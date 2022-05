Lacazette à l'OM, l'incroyable coup de maître de Longoria ?

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est récemment qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Pablo Longoria va pouvoir se mettre au travail sur le mercato et lorgnerait sur Alexandre Lacazette.

Les hommes de Jorge Sampaoli ont vécu de grandes émotions samedi soir en Ligue 1. En effet, l'OM a obtenu sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions en battant Strasbourg mais également en profitant du match nul de Monaco sur la pelouse du RC Lens. La prochaine participation de l'OM en Ligue des champions va permettre au club phocéen de profiter de belles rentrées d'argent et d'un pouvoir d'attractivité retrouvé. C'est du moins ce qu'espèrent les fans de l'OM, qui veulent voir une équipe lutter sur tous les tableaux la saison prochaine. Pour renforcer l'équipe, Pablo Longoria aura pas mal de travail. D'abord, il faudra remplacer Boubacar Kamara, récemment parti à Aston Villa. Si Samuel Gigot (Spartak Moscou) a déjà été recruté, Longoria aurait une idée en tête que les fans de l'OL ne vont pas apprécier.

Lacazette, le coup de génie de Longoria ?

Feels good to be on the score sheet. 💪🏽♣️🔴 pic.twitter.com/8sVhr31eLB — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) March 13, 2022

Selon les informations du Quotidien Du Sport, l'OM ferait partie des clubs intéressés par Alexandre Lacazette. En fin de contrat avec Arsenal, l'ancien de l'Olympique Lyonnais de 30 ans va quitter les Gunners dans les prochains jours. Il ne manquera pas de prétendants et l'OM voudrait faire jouer sa présence en Ligue des champions la saison prochaine pour séduire Lacazette. Selon le média, des contacts auraient d'ores et déjà été démarrés par Pablo Longoria et un contrat de 3 ans, accompagné d'une prime à la signature, attendraient Alexandre Lacazette en cas de signature sur la Canebière. Difficile néanmoins d'imaginer une arrivée de Lacazette à l'OM, vu son passé à l'OL et son amour pour le club rhodanien. Il n'a d'ailleurs pas écarté un retour à Lyon, même si l'absence de participation en coupe d'Europe ne fait pas les affaires de l'OL. Tout le contraire de l'OM...