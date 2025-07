La Roma propose un échange improbable à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est assurément l'un des clubs à suivre cet été lors du marché des transferts. Le club phocéen est sur tous les fronts, notamment celui concernant les ventes.

A Marseille, on attend avec impatience le retour du club en Ligue des champions. Le calendrier sera très chargé la saison prochaine et Roberto De Zerbi veut pouvoir disposer de l'effectif le plus complet possible. L'Italien ne veut également pas trop se polluer l'esprit avec des éventuels problèmes de vestiaire. Car certains joueurs ne font pas partie du projet. C'est le cas d'Ismaël Koné, plus que jamais sur le départ. Prêté en fin de saison dernière au Stade Rennais, le milieu de terrain canadien ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir...

La Roma veut débarrasser l'OM

Selon les informations de la presse italienne, l'AS Roma est en effet très intéressée par la possibilité de récupérer Ismaël Koné. L'idée d'un échange avec l'OM entre Koné et Evan N’Dicka a même fait son chemin dans la capitale italienne. Mais la Roma aimerait également pouvoir s'attacher les services du joueur de 23 ans sous une autre formule. Le nouveau directeur sportif de la Roma, Fréderic Massara, avait déjà fait venir le Canadien à Rennes il y a quelques mois. L'Italien adore son profil et est prêt à tenter de nouveau le coup pour pouvoir compter sur ses services. En fin de contrat avec l'Olympique de Marseille en juin 2029, Ismaël Koné est estimé à quelque 9 millions d'euros par le club phocéen. Un montant largement dans les cordes du club de la Louve, qui disputera la Ligue Europa la saison prochaine et qui a cruellement besoin de renforts fiables au plus haut niveau. Ismaël Koné est revanchard et aspire à montrer sa valeur loin de l'OM, qui ne lui a jamais fait vraiment confiance.