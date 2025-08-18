La Roma craque pour le paria de l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM veut se montrer actif sur le marché des transferts au niveau des arrivées mais doit également dégraisser. Jonathan Rowe est un candidat crédible au départ.

L'Olympique de Marseille connait déjà quelques tensions en ce tout début de saison en Ligue 1. La défaite contre le Stade Rennais en supériorité numérique ne passe pas auprès des fans et observateurs du club phocéen. Ces derniers demandent encore du renfort. Cela tombe bien, la direction marseillaise compte bien boucler de gros transferts en cette fin de mercato. Mais l'OM devra aussi dégraisser. En attaque, la concurrence pourrait être fatale à Jonathan Rowe. L'ancien de Norwich ne sera pas retenu par Marseille en cas de belle offre. Et deux clubs en Italie comptent bien passer à l'action pour s'attacher les services de l'Anglais.

Rowe en Italie, ça sent bon pour l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Rowe † (@jonathanrowe_)

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Bologne et l'AS Roma sont en effet des candidats sérieux pour récupérer Jonathan Rowe. Le club de la Louve veut d'ailleurs tout donner pour convaincre le joueur britannique après le refus de son compatriote Jadon Sancho de signer dans la capitale italienne. A noter que Jonathan Rowe n'est désormais plus en odeur de sainteté à l'OM depuis sa brouille avec Adrien Rabiot dans les vestiaires à Rennes. Les dirigeants phocéens veulent néanmoins récupérer 20 millions d'euros sur sa vente. Un départ en Italie pourrait donc arranger toutes les parties concernées. En attendant, l'OM va devoir continuer de gérer les egos qui composent son vestiaire afin de préparer du mieux possible la future réception du Paris FC en Ligue 1. Roberto De Zerbi pourrait être amené à faire des premiers choix forts au sein de son effectif. Car Jonathan Rowe n'est pas le seul joueur dans l'oeil du cyclone dans la cité phocéenne.