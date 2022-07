La photo qui fait polémique à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A une semaine du début de la saison, la dernière prestation de l’Olympique de Marseille ce dimanche a semé la panique.

Certes, l’effectif de l’OM est encore en construction et l’été a été bouillant à tous les niveaux, mais le niveau de jeu et le marasme tactique ont donné des sueurs froides aux supporters du Vélodrome, venus en masse pour la réception du Milan AC. Mais les Italiens se sont rapidement montrés au-dessus dans de nombreux domaines, notamment dans une première période qui a révélé les grosses carences, notamment de la recrue Luis Suarez. Le changement de batterie à la pause a permis de redresser quelque peu la barre, mais une fois encore, le rendement offensif n’a pas été au rendez-vous malgré les changements. Igor Tudor a quasiment tout tenté, mais visiblement il avait une consigne précise pour ne pas faire rentrer Bamba Dieng, qui a suivi toute la rencontre du banc de touche, et a même fini avec un maillot sur la tête et un air totalement dépité.

Bamba Dieng va finir par partir

L’image ne laisse aucune place au doute, le Sénégalais rêverait de pouvoir jouer et apporter à l’attaque de l’OM, mais la direction du club veut le mettre à bout et l’obliger à accepter de quitter Marseille. Ce sera donc un bras de fer qui risque de durer, mais que le club olympien est bien parti pour gagner, tant Bamba Dieng finit par se dire que cela ne servirait à rien de rester encore un mois sans jouer la moindre minute. Et malgré cette volonté de pousser dehors son buteur, l’OM le valorise tout de même à plus de 15 millions d’euros. Pas mal pour un joueur qui ne fait pas partie des plans d’Igor Tudor, et surtout de Pablo Longoria.