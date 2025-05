La Ligue 1 s'arrache ce joueur blacklisté par l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Inutilisé par Roberto De Zerbi lors de la première partie de saison puis prêté à Montpellier en janvier, Bamo Meïté suscite des convoitises. Plusieurs clubs de Ligue 1 veulent récupérer le défenseur de l’OM.

Recruté par l’Olympique de Marseille à Lorient pour 10 millions d’euros en septembre 2023, Bamo Meïté ne s’est jamais véritablement imposé dans la cité phocéenne. Le défenseur ivoirien a eu quelques bonnes périodes, notamment lorsque Jean-Louis Gasset était l’entraîneur de l’OM. Mais la saison 2024-2025 a été douloureuse pour l’ancien Lorientais, d’abord inutilisé par Roberto De Zerbi avant d’être prêté à Noël du côté de Montpellier. La présence de Bamo Meïté au MHSC n’a rien changé pour le club héraultais, lanterne rouge de Ligue 1 toute la saison et relégué en Ligue 2. L’avenir s’écrit à présent en pointillés pour le défenseur de 23 ans, dont le cas a été évoqué par La Provence.

Bamo Meïté a deux touches en Ligue 1

Le quotidien régional confirme que Roberto De Zerbi ne compte toujours pas sur Bamo Meïté, ce qui ne veut pas dire pour autant que le défenseur né à Kani n’aura pas de belles opportunités sur le marché des transferts. Au contraire, deux clubs de Ligue 1 ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour récupérer le défenseur central : Auxerre et Lorient, champion de Ligue 2 et promu dans l’élite. L’AJA a perdu son taulier défensif en la personne de son capitaine Jubal et se tient « prêt à dégainer » pour Bamo Meïté. Même chose pour Lorient, où le Marseillais a brillé pendant deux ans de 2022 à 2024. Reste maintenant à savoir si ces deux clubs tenteront un prêt pour récupérer l’international ivoirien (1 sélection), ou si Pablo Longoria et Medhi Benatia exigeront un transfert pour tenter de rentrer dans leurs frais, deux ans après le transfert du joueur en provenance de Lorient pour 10 millions d’euros.