La Juventus fait une offre pour Balerdi, l'OM éclate de rire

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Intéressé par le recrutement de Timothy Weah durant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille est invité à mettre un joueur dans l'échange. Et un sacré joueur.

Alors que le club phocéen a déjà bien avancé dans le renforcement de sa défense, avec notamment la récente arrivée de Facundo Medina, l’OM doit trouver en priorité un remplaçant à Luis Henrique. Transféré pour plus de 20 ME à l’Inter Milan, le latéral offensif brésilien n’a pas encore de successeur du côté du Vélodrome. Mais d’après les informations de Calciomercato, le nom de Timothy Weah figure en bonne place dans la short-list de l’OM pour le poste de piston droit. Pas dans les plans d’Igor Tudor en vue de la saison prochaine, l’ancien joueur du PSG a failli partir à Nottingham en début d’été, mais ce transfert a finalement échoué fin juin. C’est donc vers Marseille que le fils de George pourrait poursuivre sa carrière.

Balerdi ou Harit en échange de Timothy Weah ?

Passé par Paris ou Lille avant de rebondir à la Juventus, le joueur de 25 ans séduit Roberto De Zerbi, qui verrait bien l'Américain se fondre dans son collectif. Désormais, les discussions vont pouvoir commencer entre les parties, et les bonnes relations entre Mehdi Benatia et Giorgio Chiellini, deux anciens coéquipiers et désormais à la tête du secteur sportif de l’OM et du club turinois, pourraient faire avancer les négociations. Évalué à 14 millions d’euros par les dirigeants de la Vieille Dame, Timothy Weah pourrait faire l’objet d’un échange de joueurs.

Puisque d’après Calciomercato, Marseille envisage de proposer un joueur en échange. Et d’après le média italien, il s’agit d'Amine Harit. Un joueur peu utilisé par De Zerbi en deuxième partie de saison. Si le nom du milieu offensif marocain n’étonne pas sachant qu’il sort d’une saison compliquée sous le maillot de l’OM, un autre nom a été sorti par le club du Piémont. Il s'agit de Leonardo Balerdi. Le défenseur central argentin de 26 ans semble être intransférable durant cet été, sauf en cas d'offre irréelle. Elle ne viendra probablement pas de la Juventus, qui n'a pas des finances extensibles à souhait, et souhait surtout profiter de l'intérêt marseillais pour Timothy Weah afin d'avoir Balerdi à prix réduit. Pas certain que cela plaise en Provence, malgré la bonne relation entre les deux clubs.