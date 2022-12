La justice débarque, un transfert s'écroule à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’OM a prêté Arkadiusz Milik à la Juventus Turin avec option d’achat mais à la surprise générale, le Polonais pourrait revenir à Marseille.

Pablo Longoria pensait boucler l’été prochain la vente définitive d’Arkadiusz Milik à la Juventus Turin contre un chèque avoisinant les 7 millions d’euros. C’était ce qui était prévu, dans la mesure où le Polonais s’est imposé comme un joueur important de la Vieille Dame. Néanmoins, la Juventus Turin a de sérieux soucis judiciaires, lesquels ont mis un terme aux négociations avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de l’ancien Napolitain. En l’état actuel des choses, Arkadiusz Milik pourrait donc signer son grand retour à l’OM l’été prochain. Un scénario surprise qui prend de plus en plus d’épaisseur selon le spécialiste du mercato italien Gianluca Di Marzio, pour qui un come-back d’Arkadiusz Milik à Marseille tient de plus en plus sérieusement la corde. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour les supporters olympiens, lesquels sont nombreux à rêver d’une association Milik-Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque marseillaise.

Milik vers un retour à l'OM cet été ?

« Il appartient bien sûr à l'Olympique de Marseille et est prêté. Avant que la Juventus n'ait des ennuis avec la justice italienne, ce qui a provoqué l'effondrement de tout le sommet, des discussions ont eu lieu avec les agents de Milik et Marseille pour transformer le prêt en un transfert permanent. Mais ces discussions sont désormais suspendues en raison des problèmes de la Juventus. Milik a bien travaillé et Allegri est heureux de lui, donc quand tout sera résolu, ils commenceront à penser à l'avenir. Et alors la décision sera prise de l'acheter parce qu'ils veulent qu'il reste. Je ne sais pas s'ils vont essayer d'obtenir un rabais sur Milik, s'ils vont proposer cela à Marseille, ou s'ils vont simplement décider de mettre les sept millions sur la table » a expliqué le spécialiste du mercato italien à Soccer News. Malgré ses ennuis judiciaires, la Juventus Turin ambitionne toujours de recruter Milik, mais un retour à l’OM n’est plus du tout à écarter. Tout est donc possible pour l’avenir du buteur polonais…