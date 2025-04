La fusée de l’OM fait craquer Manchester United

Courtisé par de nombreux cadors européens tels que l’Inter, le Bayern Munich ou Newcastle, Luis Henrique ne laisse pas non plus indifférent Manchester United. Le Brésilien de l’OM sera un acteur majeur du mercato.

Malgré une deuxième partie de saison en roue libre, Luis Henrique fait l’objet de nombreuses convoitises à l’approche du mercato. Eblouissant sous les ordres de Roberto De Zerbi en début de saison, l’international brésilien, auteur de 9 buts et de 8 passes décisives en 2024-2025, est notamment la cible de l’Inter, du Bayern Munich, de Newcastle ou encore de Nottingham Forest. L’OM s’en frotte les mains et espère récupérer entre 30 et 35 millions d’euros pour un joueur recruté très jeune à Botafogo pour seulement 10 millions d’euros.

Keep an eye on Marseille's Luis Henrique for this summer...Manchester United are.



