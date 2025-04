L'Inter paie 30ME, l'OM met Luis Henrique dans l'avion

Les récentes prestations ratées de Luis Henrique n’ont pas fait changer d’avis l’Inter, toujours d’accord pour payer près de 30 millions d’euros à l’OM pour le transfert du Brésilien de 23 ans au mercato.

Très critiqué à l’OM ces dernières semaines en raison de prestations décevantes et d’une implication qui laisse à désirer, Luis Henrique ne devrait pas faire de vieux os en Provence. L’ailier brésilien est courtisé par Newcastle, Nottingham Forest ou encore le Bayern Munich. Mais c’est en Italie que pourrait s’écrire le prochain chapitre de la carrière de Luis Henrique puisque l’Inter est en pole dans ce dossier. Une tendance confirmée par le journaliste Florian Plettenberg, qui révèle sur son compte X que l’Inter a accepté l’idée de payer 29 millions d’euros bonus compris pour s’attacher les services du numéro 44 de l’Olympique de Marseille.

🚨🔵⚫️ Inter have entered the race for Luis #Henrique, valuing the total package at around €29m.



Bayern remain seriously interested. Max Eberl and Christoph Freund are in contact with his representatives and believe Henrique could already play an important role in the squad… pic.twitter.com/MTbPanDVGf